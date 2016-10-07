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Внаслідок урагану "Метью" на Гаїті загинули сотні людей

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 06:28

Щонайменше 339 людей стали жертвами урагану "Метью" на Гаїті.

Про це повідомляє DW.com..

Ураган "Метью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.

Як пише BBC, в одному лише місті Рош-а-Бато на півдні країни загинули 50 людей.

У місті Жеремі на південному заході країни зруйновано близько 80% будівель. У провінції Суд пошкоджені 30 тисяч будинків.

Жеремі
Жеремі
REUTERS

За даними ООН, близько 350 тисяч осіб на Гаїті потребують допомоги.

Рівень небезпеки урагану був знову підвищений до четвертої категорії з п'яти можливих, в даний час шторм рухається до Флориди.

Через наближення урагану президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида, потім в Південній Кароліні, а через кілька годин - в штаті Джорджія.

Теми: стихійне лихо
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