Внаслідок урагану "Метью" на Гаїті загинули сотні людей

Щонайменше 339 людей стали жертвами урагану "Метью" на Гаїті.

Про це повідомляє DW.com..

Ураган "Метью", що став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.

Як пише BBC, в одному лише місті Рош-а-Бато на півдні країни загинули 50 людей.

У місті Жеремі на південному заході країни зруйновано близько 80% будівель. У провінції Суд пошкоджені 30 тисяч будинків.

Жеремі REUTERS

За даними ООН, близько 350 тисяч осіб на Гаїті потребують допомоги.

Рівень небезпеки урагану був знову підвищений до четвертої категорії з п'яти можливих, в даний час шторм рухається до Флориди.

Через наближення урагану президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида, потім в Південній Кароліні, а через кілька годин - в штаті Джорджія.