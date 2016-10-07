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АТО: 30 порушень "тиші", бойовики обстріляли Авдіївку з артилерії

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 07:23

За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Порушуючи "режим тиші" противник відкривав вогонь в районі Мар’їнки та Павлополя зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а по Широкиному з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районах Новоолександрівки, Станиці Луганської, Попасної, Новогригорівки та Оріхового. Окрім стрілецької зброї та гранатометів тут противник застосував снайперський вогонь.

На Донецькому напрямку відбулось 4 обстріли. Зокрема, по захисникам Авдіївки було здійснено обстріли зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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