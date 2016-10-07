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У США затримали росіян у справі про експорт військових технологій

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 08:45

Двох громадян Росії та одного американця російського походження затримали за підозрою в експорті військових технологій.

Про це заявило 6 жовтня міністерство юстиції США, передає "Радіо Свобода".

За даними відомства, ідеться про натуралізованого громадянина США Олексія Баришева із Нью-Йорка та громадян Росії Дмитра Карпенка та Олексія Крутіліна, яких звинувачують у змові з Баришевим.

Ці троє чоловіків, за даними американської влади, мали на меті отримання мікроелектроніки від виробників і постачальників у США та експорт отриманого до Росії в обхід державного контролю високотехнологічного експорту.

Якщо затриманих визнають винними, їм загрожує до 25 років в’язниці та 1 мільйон доларів штрафу.

Серед зразків, які зацікавили росіян, називають конвертери та інтегральні схеми, які використовуються в широкому спектрі військових систем, в тому числі радіолокаційних і ракетних систем наведення.

За даними слідства, Баришев зареєстрував 2 компанії в Нью-Йорку, які використовував як підставні для купівлі та експорту технологій. Він приховував від своїх постачальників імовірний кінцевий пункт призначення.

Теми: США
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