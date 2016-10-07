Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Нобелівську премію миру претендують 376 номінантів

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 09:39

Дипломати, які вели переговори щодо ядерної угоди з Іраном, російська захисниця прав мігрантів,жінки-єзидки, які були рабинями угруповання "Ісламська держава" є серед 376 номінантів, висунутих на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це інформує у п'ятницю "Радіо Свобода".

Якщо Нобелівський комітет вирішить відзначити дипломатичне вирішення суперечностей щодо ядерної програми Тегерана, серед лауреатів будуть держсекретар США Джон Керрі і його іранський колега Джавад Заріф.

Також серед реальних претендентів на премію називають росіянку Світлану Ганнушкіну за її багаторічну роботу з біженцями та мігрантами, ще до того, як розпочалася відповідна криза в Європі.

Номінантами є й жителі островів Греції, які в Егейському морі рятували біженців, і сирійські добровольці з організації "Білий шолом" – за їхні сміливі зусилля з порятунку цивільних, які щодня страждають від безперервних бомбардувань у Сирії.

І'мя лауреата Нобелівської премії миру стане відомим опівдні 7 жовтня.

Теми: Нобелівська премія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Нобелівська премія
Нобелівська лауреатка Матвійчук: Люди, які вчиняли злочини своїми руками, не мають ховатися за абстрактного Путіна
Не лише на фронті. Згадуємо перемоги України в 2022: від Нобелівської премії та "Країни року" до борщу
Рада Європи у захваті від рішення Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: