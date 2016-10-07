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Петренко: Росія давно готувала агресію, Путін ще мріятиме про суд у Гаазі

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 10:57

Росія добре убезпечила себе від ризику тяганини у Міжнародному суді ООН, однак Україна планує судитися за трьома міжнародними конвенціями.

Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи під час години уряду в Верховній Раді.

"Росія планомірно готувалася до агресії, тому що вся російська дипломатія, починаючи з '90-х років, цілеспрямовано під час підписання будь-яких міждержавних, міжнародних угод включала положення, які давали їй можливість не розповсюджувати на ці угоди право міжнародного суду", – заявив він.

"Що це означає простою мовою? Росіяни, розуміючи, що вони не збираються виконувати ключові міждержавні й міжнародні угоди, вписували, що в разі порушення ними цієї угоди, вони мають право відмовитися від розгляду такої справи у міжнародному суді", – сказав Петренко.

Мін'юст спільно з колегами з Міністерства закордонних справ, українськими правозахисниками і юристами провів аналіз практично всього блоку міждержавних, міжнародних угод, підписаних Росією за останні 25 років і тих угод, до яких Росія долучилася як правонаступник Радянського Союзу.

"Це понад декілька тисяч відповідних міжнародних документів. І ми знайшли там невелику, але серйозну кількість тих угод, які дозволяють нам без згоди країни-агресора піти до міжнародного суду", – сказав Петренко.

"Зараз по таких трьох масштабних конвенціях ведеться передсудова і судова робота. Я не маю можливості в силу регламенту Міжнародного суду ООН розкривати деталі наших заяв до цієї інституції і процесу досудової підготовки – тому що такі деталі можуть бути використані країною-відповідачем і країною-агресором для того, щоб із процедурних моментів затягувати ці процеси", – повідомив він.

"Але я можу точно сказати, що ми зараз ведемо досудову роботу фактично на завершальному етапі по тому, щоб зафіксувати порушення з боку Російської Федерації по двох конвенціях – це Міжнародна конвенція з боротьби з фінансуванням тероризму 1999 року і Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації 1965 року", – заявив Петренко.

За його словами, "по цих двох конвенціях у Росії немає можливості уникнути Міжнародного Суду, якщо ми доводимо її причетність до порушень, вказаних у даних конвенціях".

"По цих двох конвенціях проведена низка раундів досудових процедур. І якщо Росія не визнає своїх порушень і не врегулює їх, я скажу так дипломатично, то ми будемо продовжувати застосувати ті механізми, які передбачають і судовий розгляд порушень конвенцій у Міжнародному суді ООН", – сказав голова Мін'юсту.

"Третя конвенція, яка стосується брутального і нахабного порушення прав України через використання наших надр на континентальному шельфі в Криму. Ми по цій конвенції вичерпали всі досудові механізми врегулювання з країною-агресором – і зараз відбувається процес ініціювання справи в Міжнародному суді ООН", – додав він.

Петренко також сказав, що Україна вже подала 5 скарг проти Росії до Європейського суду з прав людини. "За свою історію цей суд розглядав лише 16 міждержавних скарг", – сказав він.

"Я переконаний, що Україна виграє всі ті справи, які ми ініціювали. І це буде частиною відповіді і поновлення справедливості", – заявив Петренко.

"Я переконаний, що президент Російської Федерації – настане такий час – буде мріяти про Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, а закінчить він набагато гірше, як десятки диктаторів", – додав міністр.

Олена Рощенко, УП

Теми: РосіявійнасудПутінМін'юст
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