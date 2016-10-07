"Венеціанська комісія": рішення українських судів не аргументовані
Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") вважає недостатньо аргументованими судові рішення в Україні.
Про це в ході міжнародної конференції по конституційному праву сказав голова комісії Джанні Букіккіо, повідомляють "Українські новини".
Він заявив, що особливо це стосується судів першої інстанції.
"Таке ставлення неприпустимо. Суть судової влади полягає в тому, щоб аргументувати судове рішення", – підкреслив Букіккіо.
На його думку, українські судді висловлюють вкрай мало аргументації у своїх рішення, побоюючись скасування їх у судах вищих інстанцій.
У той же час він заявив, що після Євромайдану політична корупція в Україні зменшилася.
"Політична корупція, нам здається, з часів Майдану зменшилася, але судова корупція залишається актуальною", – заявив він.
Букіккіо назвав корупцію в судах однією з головних проблем України.
"На жаль, корупція залишається дестабілізуючим фактором для судової системи", – заявив голава "Венеціанської комісії".
Він також привітав вступ в силу конституційних змін в частині правосуддя.
Крім того, він привітав ліквідацію вищих спецсудів, створення Вищої ради правосуддя замість Вищої ради юстиції, підвищення зарплат суддів.
Як відомо, раніше Верховний суд оскаржив судову реформу в Конституційному суді. У відповідь на у Раді заявили, що Верховний суд цієї скаргою проявив правовий нігілізм і повинен бути розпущений.