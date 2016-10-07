Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У міністра культури померла дружина

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:04

Міністр культури Євген Нищук втратив дружину.

Про смерть актриси Оксани Батько-Нищук сам міністр повідомив 7 жовтня у Facebook.

"Сьогодні зі сну не стало матері мого сина, надзвичайно талановитої актриси, моєї дружини, рідної душі Оксани Батько-Нищук. Дуже щирої та відкритої людини, яка так сильно любила людей", – написав він.

 

"Це шок.. Це шалена втрата.. Це переживання за сина, як він це перенесе.. Дуже боляче..", – зазначив Нищук.

Оксана Батько-Нищук 1973 року народження була актрисою Київського театру імені Івана Франка.

Разом з Євгеном Нищуком виховувала сина Олексу 1995 р.н.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: