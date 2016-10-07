У міністра культури померла дружина

Міністр культури Євген Нищук втратив дружину.

Про смерть актриси Оксани Батько-Нищук сам міністр повідомив 7 жовтня у Facebook.

"Сьогодні зі сну не стало матері мого сина, надзвичайно талановитої актриси, моєї дружини, рідної душі Оксани Батько-Нищук. Дуже щирої та відкритої людини, яка так сильно любила людей", – написав він.

"Це шок.. Це шалена втрата.. Це переживання за сина, як він це перенесе.. Дуже боляче..", – зазначив Нищук.

Оксана Батько-Нищук 1973 року народження була актрисою Київського театру імені Івана Франка.

Разом з Євгеном Нищуком виховувала сина Олексу 1995 р.н.

Українська правда