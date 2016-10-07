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У КС ще не знають, коли розглянуть скаргу на судову реформу

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 13:26

Голова Конституційного суду Юрій Баулін не знає, коли КС зможе приступити до розгляду скарги Верховного суду на судову реформу.

Про це він заявив у п'ятницю на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми тільки вчора зареєстрували (подання). Коли буде, тоді і буде, у нас є регламент... Не знаю, коли це буде, називати дати якось несерйозно", – сказав він.

Як відомо, 3 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності окремих положень закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Верховний суд, зокрема, просить КС визнати неконституційними положення закону, якими передбачена ліквідація Верховного суду та вищих спецсудів і створення оновленого Верховного суду з касаційними палатами.

Коментуючи це подання, голова Верховного суду Ярослав Романюк заявив, що ліквідовувати суди може тільки президент, а не Рада, тому ця реформа неконституційна.

У свою чергу віце-спікер Ради Оксана Сироїд і депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець назвали цю заяву Романюка безграмотною, оскільки, згідно Конституції, існування вищих судів регулюється законом, а змінювати закони може виключно Рада.

За словами Сироїд, якщо КС прийме це подання до розгляду, це буде свідчити про його некомпетентність або корумпованість.

Теми: судКСВерховний судреформи
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