У КС надійшла перша конституційна скарга. Чекають інших новацій

Конституційний Суд отримав першу конституційну скаргу.

Про це сказав голова КС Юрій Баулін на міжнародній конференції в Києві, передають "Українські новини".

"Уже перша ластівка прилетіла. На 4 день (після створення інституту конституційної скарги) ми отримали першу конституційну скаргу", – сказав він.

Скаргу надіслало приватне підприємство, яке просить КС перевірити конституційність п. 2 і п. 3 ст.67 закону "Про виконавче провадження". Обсяг скарги становить 132 сторінки.

За словами Бауліна, КС планує отримувати близько 7 тисяч конституційних скарг щорічно.

На брифінгу Баулін також сказав, що для КСУ важливий приїзд голови Венеціанської комісії й суддів конституційних судів різних країн для отримання досвіду щодо функціонування інституту конституційної скарги, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз, при підготовці закону про Конституційний Суд, їхній досвід дуже важливий для нас. Ми проводили конференцію в грудні, зараз проводимо…, щоб наблизитися до тих стандартів, які існують у світі", – сказав він.

Пояснюючи новелу в роботі КС – інститут конституційної скарги, Баулін наголосив: "Ми починаємо з того, що кожна особа має право добратися в Конституційний Суд із конституційною скаргою, якщо вважає, що остаточне судове рішення винесено на підставі закону, який суперечить Конституції України".

"Ми сподіваємося, що сьогоднішня конференція допоможе нам доопрацювати той проект, який розробляє Рада правосуддя, створений при президенті України, – оновлений закон про Конституційний Суд України", – підсумував голова КС.

Раніше у п'ятницю президент України Петро Порошенко, виступаючи на цій конференції, повідомив, що незабаром внесе до Верховної Ради новий законопроект про Конституційно Суд:

"Після підготовки експертами свого тексту законопроекту про КС точно так само, як це було при підготовці Конституційною комісією змін до Конституції, після його обговорення, я підпишу й внесу цей законопроект до Верховної Ради України. Наголошую, що я зацікавлений не затягувати ці процеси".

Як відомо, 30 вересня набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя. Ними передбачено запровадження інституту конституційної скарги – скарги на протиріччя Конституції застосованого в кінцевому судовому рішенні закону при вичерпанні всіх інших національних засобів правового захисту.