Лукашенко заявив, що його армія готова захищати Росію від Заходу

Президент Білорусії Олександр Лукашенко стверджує, що Росія може розраховувати на підтримку з боку білоруської армії на західному напрямку.

Про це він сказав у п'ятницю під час зустрічі з депутатами, повідомляють "РИА Новости".

"Ми разом з російським народом, росіянами, будемо захищати нашу спільну вітчизну на не менш важливому для Росії західному напрямку... На цьому західному напрямку ми будемо тут вмирати, захищаючи Білорусь і Росію", – сказав Лукашенко.

Він додав, що "білоруська армія оснащена найсучаснішою зброєю і здатна дати відсіч будь-якому агресору".

"Ми можемо говорити про повну модернізацію нашої армії, ми її практично закінчили. Ми її пристосували до тих можливих воєн, які можуть бути розв'язані проти нашої держави – від боротьби в інформаційному просторі до гарячої війни", – заявив Лукашенко.