Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі вирішили, як відреагують на введення віз для росіян

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:13

У Кремлі обіцяють, в разі введення Україною візового режиму з РФ, відреагувати з урахуванням інтересів Росії.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Якщо буде прийнято рішення настільки ущемити інтереси простих людей, і якщо буде введений візовий режим, то, звичайно, ця ситуація буде розглянута, і російська сторона прийме ті рішення, які вважатиме необхідними в своїх інтересах", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що "поки не став би анонсувати, які саме (будуть рішення – ред.)".

Наразі росіяни повинні в'їжджати на Україну за закордонними паспортами, громадяни України можуть їздити за внутрішніми паспортами.

Як відомо, Верховна Рада мала у четвер розглянути проект постанови 4030 про "звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації".

Проте голосування не відбулося.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Теми: Росіявізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Путін озвучив умови для продовження зернової угоди
Байден не бачить "реальної перспективи" використання ядерної зброї Путіним
Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України, щоб зміцнити свою оборону
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: