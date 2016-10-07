В МЗС РФ огризнулися на заяви Керрі про військові злочини

МЗС РФ заявляє, що держсекретар США нагнітає ситуацію.

Таку позицію озвучила прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова, передають РИА Новости.

"Заява Керрі - це пропаганда. За цією термінологією стоять дуже серйозні юридичні наслідки, і я думаю, що Керрі вживав всі ці терміни з точки зору нагнітання ситуації. Якщо мова заходить про військові злочини, американські представники повинні почати з Іраку. А потім перейти на Лівію, обов'язково на Ємен - розібратися, що там", - сказала Захарова в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Вона додала, що "американська сторона просто не змогла виконати угоди про перемир'я" в Сирії. "Вони самі сказали нам, що у них немає важелів тиску на опозицію", - сказала офіційний представник МЗС РФ.

Як відомо, в п'ятницю держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ в Сирії як військові злочини.