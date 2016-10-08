Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею в чергах стоять більше тисячі авто

Субота, 8 жовтня 2016, 00:27

Станом на 22:00 7 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1050 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" стоять 410 автомобілів, "Ягодин авто" - 150, "Рава-Руська" - 120, "Угринів" - 110, "Краковець" - 90, "Шегині" - 60, "Грушів" - 60, "Смільниця" - 50.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 90 машин.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Молдовою черг не зафіксовано.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Польща
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: