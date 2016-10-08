Найєм: Україні нав'язують жорстокі умови "Мінська"

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Україні нав'язують жорстокі і цинічні умови Мінських угод, які можуть привести до масових протестів і провокацій в країні.

Про це він написав на сторінці в Facebook в п'ятницю, 7 жовтня.

"Україні пропонують почати виконання політичної частини Мінських угод при більш ніж дивній конфігурації заходів і кроків щодо забезпечення безпеки", - зазначив Найєм.

Зокрема, за його словами, пропонується почати розгляд, а також прийняти закон про вибори на окупованих територіях, а також зміни до Конституції відразу після відведення військ на двокілометрову зону.

Найєм підкреслив, що в пропонованому варіанті немає пункту про виведення російських військової техніки і військ.

При цьому сили ЗСУ пропонується "прибрати" в казарми, а техніку бойовиків помістити в склади під охороною, але не вивести.

Також в умовах немає ні слова про контроль над кордоном ні українськими військами, ні місією ОБСЄ.

"Додатковою умовою, звичайно ж, є перемир'я. Але при цьому - ніяких гарантій дотримання перемир'я, і ні слова про наслідки для агресора в разі, якщо це перемир'я буде порушено", - написав нардеп.

Найєм підкреслив, що "на сьогоднішній день спроба продавити через парламент зміни до Конституції і закон про вибори на окупованих територіях без гарантій безпеки може призвести до протестів, провокацій, громадському протистоянню, які так чи інакше делегітимізують парламент України і президента Петра Порошенка".

На думку нардепа, потрібно або визнати провал Мінських угод з вини Росії, або шукати альтернативу.

При цьому хто саме нав'язує Україні такі умови "Мінська" народний депутат не повідомив.