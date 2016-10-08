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Керрі: Санкції проти РФ продовжать, якщо "Мінськ" не виконуватиметься

Субота, 8 жовтня 2016, 02:24
Керрі: Санкції проти РФ продовжать, якщо Мінськ не виконуватиметься

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що якщо в найближчі місяці не будуть виконані мінські домовленості, то виникне необхідність у продовженні антиросійських санкцій.

Про це він сказав перед зустріччю з главою МЗС Франції Жаном-Марком Еро в Вашингтоні в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам необхідно зберігати тиск на Росію в контексті виконання Мінських домовленостей", - заявив Керрі.

"І я думаю, нам слід публічно заявити про те, що якщо нам не вдасться реалізувати "Мінськ" в наступні місяці або прийти до чіткого плану того, як це буде виконуватися, над чим ми працюємо, то буде абсолютно необхідно продовжити санкції, чого ми не хочемо, але це стає єдиним варіантом того, що можна зробити, якщо не вдасться просунутися вперед", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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