Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через підозри в порушенні кордонів винищувачами ВКС

Субота, 8 жовтня 2016, 02:47

Посла Росії в Фінляндії Олександра Румянцева викликали в п'ятницю в фінський МЗС через підозри того, що російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії в четвер, 6 жовтня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

"Російський посол був викликаний в МЗС і проінформований про можливі порушення повітряного простору. Росію попросили надати пояснення", - йдеться в повідомленні.

Раніше фінське Міноборони стверджувало, що два російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії вдень і ввечері 6 жовтня.

У Міноборони Росії можливість подібних інцидентів спростовуть. У прес-службі російського відомства повідомили, що в ці дні літаки Повітряно-космічних сил Росії здійснювали планові навчально-тренувальні польоти.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
РФ пригрозила "ризиками" в разі дії "зернової угоди" без її участі
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: