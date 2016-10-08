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Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування

Субота, 8 жовтня 2016, 03:30

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого суперника - республіканця Дональда Трампа на 5%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, яке було опубліковане в п'ятницю.

Так, згідно з опитуванням, за Клінтон б проголосували 43% потенційних виборців, в той час як 38% підтримали Трампа.

Опитування було проведено з 30 вересня по 6 жовтня.

Відзначається, що Клінтон лідирує на 4-6% в кожному щотижневому опитуванні, починаючи з вересня.

Опитування проводилося онлайн в 50 американських штатах. У ньому взяли участь 1,695 потенційних виборців. Похибка склала 3%.

Теми: США
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