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РФ виносить на розгляд РБ ООН свій проект резолюції по Сирії

Субота, 8 жовтня 2016, 05:28

Росія виносить на розгляд Ради Безпеки ООН свій проект резолюції по Сирії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Після голосування за французьким проектом резолюції буде розглянуто альтернативний російський документ", - заявили в російській дипмісії.

На 14:30 (21:30 за Києвом), згідно з програмою роботи РБ ООН на суботу, призначене голосування по підготовленому Францією проекту резолюції про введення режиму припинення вогню в сирійському місті Алеппо.

Однак постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив у п'ятницю, що пропозиція Франції покликана "спровокувати вето Росії".

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

В п'ятницю, 7 жовтня, держсекретар США Джон Керрі закликав розслідувати дії РФ в Сирії як військові злочини.

Теми: РосіяСирія
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