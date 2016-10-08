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Марчук: Розведення сил - підготовка до серйозного вирішення проблеми

Субота, 8 жовтня 2016, 06:00
Марчук: Розведення сил - підготовка до серйозного вирішення проблеми

Нинішнє розведення військ - це підготовка до серйозного вирішення проблеми, яке можливе лише на вищому політичному рівні.

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук в ефірі "5 каналу".

"Коли ми почали працювати на цих трьох ділянках, це вже 3 місяці, взагалі ідея виникла ще в березні, коли ми почали працювати з росіянами, з усіма, виявилася цікава статистика, хоча обстріли були і по Петрівському, і по Золотому, три ділянки. За цей час, коли ми працюємо, жодного вбитого і жодного пораненого військового. Є резон хоча б заради цього"- сказав він.

Марчук також зазначив, що українська сторона пропонувала значно ширші ділянки для розведення сил в зоні АТО.

Він також зазначив: " Головна ідея – це, безумовно, напрацювання механізму для виведення військ. А не може бути такої ідеальної ситуації, як хотілося б. Вони всі зібралися і пішли. Було б дуже добре. Але це своєрідна підготовка до процедури, коли почнеться серйозне вирішення цієї проблеми, яке, звичайно, вирішується на найвищому політичному рівні".

Крім того, Марчук заявив, що на ділянці Станиця Луганська може статися синхронне розведення сил, якщо будуть виконані всі умови.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське.

Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

7 жовтня відбулося розведення сил в районі Петрівського.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаАТО
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