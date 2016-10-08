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АТО: Бойовики били 38 разів, стріляли з мінометів і БМП

Субота, 8 жовтня 2016, 06:45

За минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.

Про цей йдеться в повідомленні штабу АТО на сайті Міноборони України.

На Луганському напрямку зафіксовано 15 порушень "режиму тиші".

В районі Новоалександрівки сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. По опорних пунктах сил АТО в Новозванівці бойовики стріляли з мінометів 120 калібру, в Кримському - з автоматичних гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів. У Зайцевому бойовики застосували міномети калібру 82 мм, в Верхньоторецькому і Авдіївці - кулемети крупного калібру, гранатомети, стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку було 17 обстрілів з боку терористів.

"Найгарячіше було в Мар’їнці, де по укріпленням сил АТО російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів та озброєння бойової машини піхоти", - йдеться в повідомленні.

В районі Гранітного і Павлопіля бойовики били зі стрілецької зброї, в Широкиному - з кулеметів великого калібру, в районі Старогнатівці - з БМП.

Теми: АТОДонбас
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