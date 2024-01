Глава штабу Клінтон звинуватив росіян у зламі листів для WikiLeaks

Глава виборчого штабу кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон Джон Подеста вважає, що до публікації його листування сайтом WikiLeaks причетна Росія.

1. While I'm in pretty good company with Gen. Powell & Amb. Marshall... — John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter після того, як 7 жовтня на сайті WikiLeaks з'явилися уривки з його електронного листування.

2. ...I'm not happy about being hacked by the Russians in their quest to throw the election to Donald Trump. — John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016

"Я не радий бути зламаним росіянами у їх прагненні дати перевагу на виборах Дональду Трампу", - написав Подеста.

3. Don't have time to figure out which docs are real and which are faked... — John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016

Він також зазначив, що не має часу розбиратися, які з опублікованих документів є справжніми, а які фальшивими.

4. ...But, for starters, Assange's first claim that I co-own the Podesta Group is completely false. — John Podesta (@johnpodesta) October 7, 2016

Однак він назвав брехнею твердження WikiLeaks, що він є співвласником Podesta Group.

Як повідомляла "Європейська правда", у п'ятницю розвідка США заявила, що за останніми кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.

"Останні публікації електронних листів, буцімто отриманих внаслідок хакерських зламів, на сайтах подібних DCLeaks.com та WikiLeaks, а також публікації хакера Guccifer 2.0, мають ознаки методів та мотивів, які спостерігаються у зусиллях, які спрямовує Росія", - йшлося у спільній заяві міністерства нацбезпеки США та Директора національної розвідки.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею" звинувачення на адресу російського керівництва в причетності до хакерських атак на сервери американських організацій.

Українська правда