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Порошенко подякував Венеціанській комісії за позицію щодо агресії Росії

Субота, 8 жовтня 2016, 11:34

Президент Петро Порошенко обговорив з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо хід імплементації змін до Конституції щодо правосуддя, які набрали чинності 30 вересня.

Як повідомляє прес-служба президента, в ході зустрічі Порошенко відзначив важливу роль Венеціанської комісії у підготовці цієї ключової реформи.

 
Фото прес-служби президента

Глава держави подякував Букіккіо за принципову позицію Комісії щодо юридичного аналізу подій, пов’язаних з агресією Росії проти України.

Зокрема, за висновки Венеціанської комісії щодо неконституційності проведення референдуму в Криму, а також стосовно невідповідності міжнародному праву запроваджених Росією змін до порядку прийому до Федерації нових суб’єктів.

У свою чергу, Букіккіо підтвердив готовність Комісії і надалі допомагати в реформуванні судової системи в Україні.

Українська правда

Теми: Порошенкоправо
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