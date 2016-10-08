У МЗС РФ порадили США боротися з європейськими політиками

Звинувачення США в причетності Росії до організації хакерських атак не підкріплені конкретними фактами.

Про це йдеться в коментарі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, розміщеному на сайті МЗС РФ.

"В опублікованій 7 жовтня спільній заяві директора з питань національної розвідки США і міністра внутрішньої безпеки цієї країни міститься серія не підкріплених конкретними фактами звинувачень у причетності російської сторони до організації хакерських атак, що нібито мали місце на американські політичні інститути і фізичних осіб", - зазначив Рябков.

За його словами, в заяві повторюються тиражовані вже не перший тиждень твердження про причетність Росії до розголошення листування американських громадян, спроб злому серверів і т.п.

"Дійшло до вигадок, ніби подібні технології раніше використовувалися Москвою "в Європі і Євразії для здійснення впливу на громадську думку", - сказав Рябков.

За його словами, "доказова база таких серйозних звинувачень начисто відсутня".

"Вона у Адміністрації США або взагалі не складається, або придумана тими, хто зараз у Вашингтоні виконує очевидне політичне замовлення, продовжуючи нагнітати безпрецедентну антиросійську істерію", - зазначив заступник глави МЗС.

Він підкреслив, що з листопада минулого року Росія пропонувала Адміністрації США провести двосторонні консультації з питань боротьби з протиправними діями в кіберпросторі, проте згоди досі не отримала.

"Нагнітання емоцій з приводу "російських хакерів" використовується в США в передвиборній боротьбі, причому діюча Адміністрація, беручи участь в цій боротьбі, не гребує брудними прийомами", - зазначив Рябков.

"Наші недруги продовжують спроби звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи США. Однак при цьому повністю закривають очі на масоване, з використанням усього арсеналу засобів масової інформації, втручання в американську передвиборчу кампанію з боку європейських політиків різного калібру. Деякі західноєвропейські діячі, схоже, намірилися власними зусиллями вплинути на передвиборну розстановку сил в американському суспільстві", - вважає заступник глави МЗС РФ.

Він рекомендував американським силовикам і правоохоронцям більше звертати увагу на ці "кричущі факти".

Як повідомляла "Європейська правда", у п'ятницю розвідка США заявила, що за останніми кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.

"Останні публікації електронних листів, буцімто отриманих внаслідок хакерських зламів, на сайтах подібних DCLeaks.com та WikiLeaks, а також публікації хакера Guccifer 2.0, мають ознаки методів та мотивів, які спостерігаються у зусиллях, які спрямовує Росія", - йшлося у спільній заяві міністерства нацбезпеки США та Директора національної розвідки.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею"звинувачення на адресу російського керівництва в причетності до хакерських атак на сервери американських організацій.

Українська правда