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На Майдані у Києві активісти "били мітингувальників"

Субота, 8 жовтня 2016, 15:24

На Майдані Незалежності у Києві активісти різних громадських організацій провели акцію проти ухвалення спеціального закону про мирні протести № 3587.

Про це повідомляє кореспондент "Громадського".

 
Всі фото "Громадського"

"Серед головних небезпек цього законопроекту — узаконення силових розгонів мітингувальників, подібно до того, як діяв Беркут на Майдані", — відзначила член "Фундації регіональних ініціатив" Наталія Криницька.

 

За її словами, норма законопроекту, за якою пропонується повідомляти про мирне зібрання за 2 доби, дає владі час, аби заборонити акцію у судовому порядку.

 

Під час акції активісти розіграли мирне зібрання і продемонстрували, як поліція буде розганяти таке зібрання у разі ухвалення законопроекту.

Акція завершилася "побитими протестуючими", які тримали плакати з написами "Жертва 3587".

 

На думку активістів, наразі в Україні не потрібно приймати жодного спецзакону про мирні зібрання.

"Під час першої політичної кризи його погіршать, а потім знову і знову, як це відбувалося в Росії", — сказав експерт коаліції "Ні — поліцейській державі" Михайло Лебедь.

За його словами, правозахисники готують пакет "неспеціальних" законопроектів-змін до чинного законодавства. Подібні акції планують провести у 14 містах України.

"Громадське" відзначає, що Верховна Рада може прийняти новий проект закону "Про мирні зібрання" в жовтні-листопаді поточного року. Законопроект № 3587 — вже 12-й в історії України варіант спеціального закону про мирні зібрання.

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