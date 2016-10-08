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Штайнмаєр про Росію й США: сьогодні небезпечніше за "холодну війну"

Субота, 8 жовтня 2016, 16:39
Штайнмаєр про Росію й США: сьогодні небезпечніше за холодну війну

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застерігає від повернення до часів глобального протистояння через зростання напруги між США та Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що було оприлюднене у суботу, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на агенцію dpa.

"Причин для конфлікту Росії та США дедалі більше. Здається, що залишки взаємної довіри вичерпані. Коли так триватиме далі, ми провалимося назад до часів конфронтації двох наддержав", - вважає Штайнмаєр.

На думку політика, сьогоденність складніша та більш небезпечна за часи "холодної війни".

Як повідомлялося, 3 жовтня Росія призупинила дію міжурядового договору з США про утилізацію плутонію, а також протоколів до цієї угоди. Крім того, Росія призупинила дію угоди з США про співробітництво в наукових дослідженнях, а також у розробках у ядерній та енергетичній сферах. Вашингтон у свою чергу повністю припинив контакти з Москвою щодо Сирії.

Теми: НімеччинаРосіяСША
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