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Бойовики не пустили місію ОБСЄ до камери, погрожували розстрілом

Субота, 8 жовтня 2016, 17:55

Спостерігачам місії ОБСЄ поблизу Донецького аеропорта погрожували зброєю, коли місія намагалася потрапити до камери відеоспостереження та оглянути її. 

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ від 8 жовтня. 

За даними місії, напередодні о 17:45 патруль ОБСЄ відвідав шахту "Октябрськую", що розташована у 8 км від Донецька, щоб оглянути відеокамеру, яку там встановлено.

"Спостерігачі почули рух на верхніх рівнях вежі, де встановлено камеру та ідентифікувала себе кілька разів голосно і російською мовою. У відповідь на це вони почули лайку російською мовою з верхніх рівнів вежі. Після ідентифікації себе ще раз патруль ОБСЄ почув звук взводу гвинтівки та погрози російською мовою: "ОБСЄ має піти, або я буду стріляти", - йдеться у повідомленні місії. 

За даними ОБСЄ спостерігачі негайно залишили вежу та зв'язалися із представниками "ДНР" у Донецьку, щоб попросити допомоги у забезпеченні безпечного доступу до місця розташування камери, як було погоджено раніше.

"Після очікування протягом 15 хвилин для відповіді представники місії залишили цей район", - зазначили у місії.

Українська правда 

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Теми: ОБСЄДонбасДНР
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