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Черги на виїзд до Польщі очікують близько 300 авто - ДПСУ

Субота, 8 жовтня 2016, 19:33

Перед пунктами пропуску у напрямку Польщі перебувають близько 300 автівок.

За даними Західного управління Держприкордонслужби, станом на 18:00 у суботу у чергах перед ПП "Угринів" перебувають 100 авто, "Ягодин авто" – 100, "Рава-Руська" – 50, "Шегині" – 20, "Смільниця" – 10.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано, повідомили у ДПСУ.

Українська правда 

Теми: кордонПольща
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