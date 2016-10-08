Черги на виїзд до Польщі очікують близько 300 авто - ДПСУ

Перед пунктами пропуску у напрямку Польщі перебувають близько 300 автівок.

За даними Західного управління Держприкордонслужби, станом на 18:00 у суботу у чергах перед ПП "Угринів" перебувають 100 авто, "Ягодин авто" – 100, "Рава-Руська" – 50, "Шегині" – 20, "Смільниця" – 10.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано, повідомили у ДПСУ.

Українська правда