Латвія посилила нагляд за кордоном і повітряним простором через Росію

У збройних силах Латвії розпочата активна "перекличка" персоналу, а також посилено спостереження за кордоном і повітряним простором держави.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на міністерство оборони країни.

Як пише видання, приводом для цього стала висока активність армії Росії в безпосередній близькості країн Балтії.

Так, протягом двох днів біля кордону Латвії ідентифіковані літаки ВПС РФ: тактичні бомбардувальники Су-27, багатоцільові винищувачі Су-27, а також військово-транспортний Ан-26.

Біля сухопутного кордону проходять спільні навчання 76-ї і 98-ї повітряно-десантної дивізії з елементами повноцінною бойовою діяльності. Крім цього, 76-а дивізія вперше укріплена танковою ротою.

Під виглядом логістичних навчань Балтійський флот РФ перекидає в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".