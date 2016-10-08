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Латвія посилила нагляд за кордоном і повітряним простором через Росію

Субота, 8 жовтня 2016, 20:25

У збройних силах Латвії розпочата активна "перекличка" персоналу, а також посилено спостереження за кордоном і повітряним простором держави.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на міністерство оборони країни.

Як пише видання, приводом для цього стала висока активність армії Росії в безпосередній близькості країн Балтії.

Так, протягом двох днів біля кордону Латвії ідентифіковані літаки ВПС РФ: тактичні бомбардувальники Су-27, багатоцільові винищувачі Су-27, а також військово-транспортний Ан-26.

Біля сухопутного кордону проходять спільні навчання 76-ї і 98-ї повітряно-десантної дивізії з елементами повноцінною бойовою діяльності. Крім цього, 76-а дивізія вперше укріплена танковою ротою.

Під виглядом логістичних навчань Балтійський флот РФ перекидає в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛатвіяРосія
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