Суд над двома фігурантами "справи 26 лютого" призначили на 17 жовтня

У анексованму Росією Криму призначили дату чергового судового засідання у "справі 26 лютого", фігурантами якого є кримські татари Алі Асанов та Мустафа Дегерменджі.

Про це пишуть "Крим. Реалії" з посиланням на дані об'єднання "Кримська солідарність" та родичів обвинувачених.

Згідно з повідомленням, засідання Центрального районного суду Сімферополя відбудеться о 15:00 17 жовтня.

Як відомо, 7 жовтня фігурантам у справі "26 лютого" Асанову і Дегерменджі продовжили термін утримання під вартою до 7 січня 2017 року.

Російський суд Криму розділив "справу 26 лютого" на дві: щодо заступника глави Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза та щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

29 вересня суд продовжив арешт для Ахтема Чийгоза до січня 2017 року. Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

На останніх засіданнях у справі Чийгоза у "Верховному суді" анексованого Криму "потерпілі" свідчать, що не бачили Чийгоза 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму і про його дії нічого повідомити не можуть.