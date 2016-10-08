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Єльченко: Новий генсек ООН надаватиме Україні більшу підтримку

Субота, 8 жовтня 2016, 21:09

Антоніо Гутьєрреш, який, найімовірніше, стане новим генсеком ООН, надаватиме більш активну підтримку Україні, ніж діючий генсек Пан Гі Мун.

Таку думку висловив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в ефірі "Голосу Америки". 

За його словами, саме Гутьєрреш зможе "повернути керівнику ООН лідерські якості, яких не вистачало (Україні) в останні роки", зокрема у питаннях, що стосуються конфлікту на сході України та щодо анексованого Криму. 

"Яким би не був тиск у різних питаннях на генсека, Гутьєрреш зможе бути вищим цього тиску", - висловив упевненість Єльченко. 

Як відомо, на голосуванні за кандидатів на виборах генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Гутьєрреш отримав 13 голосів "за" і жодного проти, тож має усі шанси очолити організацію. 

Гутьєрреш був прем'єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік та обіймав посаду глави Управління ООН у справах біженців в період з червня 2005 року по грудень 2015 року.

Теми: ООНДонбасКримРосія
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