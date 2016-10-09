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Кондоліза Райс закликала Трампа зняти свою кандидатуру з виборів

Неділя, 9 жовтня 2016, 02:37

Колишня держсекретар США, член Республіканської партії Кондоліза Райс закликала Дональда Трампа зняти свою кандидатуру з президентських виборів.

Про це вона написала на своїй сторінці в facebook.

"Досить! Дональд Трамп не повинен бути президентом. Він повинен зняти свою кандидатуру. Як республіканка, я сподіваюсь підтримувати когось, хто має гідність і характер для того, щоб балотуватися на найвищий пост у найвеличнішій демократії на Землі", - написала Райс.

Раніше газета Washington Post опублікувала відеозапис 2005 року, на якому кандидат в президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп розповідав про домагання до жінок.

Теми: США
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