Партія Саакашвілі програє правлячій партії Грузії

До парламенту Грузії, за попередніми підрахунками, проходять лише дві партії - "Грузинська мрія - Демократична Грузія" і "Єдиний національний рух".

Такі дані отримані після обробки 50% виборчих бюлетенів по всій країні, пише DW.com.

Правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала майже 50,5% голосів, а заснований і очолюваний колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНР) - трохи більше 26,5%.

Не виключено, що прохідний п'ятивідсотковий бар'єр також подолають "Альянс патріотів Грузії - Об'єднана опозиція", "Держава для народу" і "Вільні демократи", які набирають відповідно 4,8%, 3,7% і 3,9% голосів.

Представник грузинського ЦВК Ганна Микеладзе заявила, що всього в парламентських виборах 8 жовтня взяли участь 51,63% тих, хто мають право голосу. Такими, що відбулися вибори будуть визнані за будь-якої кількості тих, хто проголосував.

Прихильники партії ЄНР в ніч на 9 жовтня розпочали акцію протесту біля будівлі ЦВК в Тбілісі. Представники партії стверджують, що вибори фальсифікуються, а прихильники "Грузинської мрії" здійснюють погроми в тих виборчих дільницях, де перемагає ЄНР.

За даними підрахунку результатів з 66,1% виборчих дільниць (2 442 з 3 702, де відбулося голосування), "Грузинська мрія" отримала 49,75% голосів, а "ЄНР" - 26,72%.

У "Альянса патріотів" - 4,9% голосів, "Вільні демократи" набрали 4,18%, Лейбористська партія - 3,06%, Республіканська партія - 1,49%.

Як відомо, участь у виборах до парламенту дев'ятого скликання беруть 19 партій, 6 виборчих блоків та незалежні кандидати. 77 з 150 депутатів будуть обиратися за партійними списками, 73 - по одномандатних округах. Парламент обирається терміном на 4 роки.

Партія, яка отримає більшість місць у парламенті, отримає право запропонувати кандидатуру прем'єра і сформувати кабінет міністрів.

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, дружина якого також балотується до парламенту по мажоритарному округу, заявив, що незалежно від результатів виборів у Грузії він не залишить Україну.