"ЛНР": українці повідомили про відсутність наказу на виведення військ зі Станиці

Українські силовики не отримували вказівок на здійснення 9 жовтня відведення сил і засобів з району Станиці Луганської.

Про це повідомив у неділю уповноважений представник "ЛНР" на Мінських переговорах Владислав Дейнего, повідомляє ресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр".

"Станом на 10.15 9 жовтня (представник України у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню) генерал Кременецький повідомив про відсутність вказівок до виконання заходів з розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська". Він повідомив це нам через СЦКК", - сказав Дейнего.

"На поточний момент підрозділи "ЛНР" перебувають у повній готовності до виконання виходу на заздалегідь підготовлені позиції, визначені Рамковим рішенням і додатком до нього, а підрозділи ЗСУ все продовжують ще чекати наказу", - зазначив він.

Як повідомлялося, у неділю голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз повідомив, що заплановане на 9 жовтня відведення підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській не відбудеться.

7 жовтня Міноборони заявило, що поблизу КПВВ в Станиці Луганській проросійські бойовики вдалися до обстрілів, що унеможливлює розведення військ на Луганському напрямку.

Як відомо, Рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську за участю Тристоронньої контактної групи.

Документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення підрозділу Збройних Сил України на визначені рубежі.

У п'ятницю моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Українська правда