В РФ заявили, що американські військові "шпигують" біля анексованого Крима

РосЗМІ з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації, заявили, що 9 жовтня патрульний протичовновий літак ВМС США Р-8А Poseidon здійснює розвідувальний політ поблизу Крима.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Посилаючись на дані щодо пересування авіації, літак-розвідник з бортовим номером 168 852, що вилетів вранці з авіабази Сігонелла на Сицилії, наразі веде розвідку на південь від півострова.

"Маршрут польоту літака ВМС США в повітряний простір над акваторією Чорного моря пролягав над територією Греції і Болгарії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в останні кілька тижнів "різко зросла інтенсивність польотів американських розвідувальних літаків у російських кордонів, зокрема, біля узбережжя Криму, а також російських баз в Сирії і районах дислокації бойових кораблів ВМФ Росії в східному Середземномор'ї".

"Практично щодня фіксуються до двох-трьох і більше таких польотів", - зазначає Інтерфакс.

Офіційного коментаря з цього приводу з боку Міноборони РФ чи інших відомств видання не наводить.

Як відомо, раніше через конфікт у Сирії Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада - союзника Москви.

У США розкритикували ці заяви, заявивши, що вони не сприяють просуванню до якогось дипломатичного рішення щодо Сирії.

Офіційно у Вашингтоні говорять, що не мають наміру втягуватися в сирійську війну. Крім того, у США висловлювали здивування з приводу розміщення в Сиріїросійських засобів ППО.

На початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Після виходу з переговорів щодо Сирії Вашингтон допускає, поряд з дипломатичним, також і військове рішення сирійської кризи.