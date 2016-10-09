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Розвідка: бойовики готувалися до розведення в Станиці Луганській

Неділя, 9 жовтня 2016, 13:19

Українська розвідка підтверджує, що бойовики готувалися до відведення військ в районі Станиці Луганської.

"Н.п. Станиця Луганська. Відмічено вивезення частини майна з передових позицій противника у районі мосту через р.Сіверський Донець", - повідомили в ГУР Міноборони.

Разом з тим, за даними розвідки, у Петрівському підрозділи противника відведені, місцевість розмінована.

У Золотому підрозділи противника відведені, заходи з розмінування місцевості не проводяться.

Як відомо, Рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську за участю Тристоронньої контактної групи. Документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня на околиці м.Золоте Луганської області відбулося відведення підрозділу Збройних Сил України на визначені рубежі.

У п'ятницю моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

В районі Станиці Луганської розведення сил планувалося на 9 жовтня, однак було перенесено українською стороною через обстріли з боку противника.

Українська правда

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