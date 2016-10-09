На Луганщині обіцяють нову ЛЕП: будуватимуть понад рік

На території Луганщині, яка підконтрольна українському уряду, наприкінці поточного року планують розпочати будівництво нової ЛЕП.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

За його словами, загалом потрібно побудувати 32 км ліній електропередач та трансформаторну підстанцію.

На думку Ковальчука, є висока ймовірність завершити роботи до зими наступного року.

Він зазначив, що плани щодо реалізації даного проекту у Луганській облВЦА обговорювалися ще у 2015 році.

"Спочатку нам обіцяли ресурси з фонду відновлення Донбасу, потім це вікно можливостей закрилося з невідомих причин. І тепер є потреба включити ці витрати до тарифу. Але в нас значна економія на закупівлях, і я припускаю, ми впораємося з фінансуванням самостійно", - зазначив Ковальчук.



