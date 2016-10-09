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Рятувальники прибирають повалені дерева й витягують затоплені авто

Неділя, 9 жовтня 2016, 17:47

Протягом минулої доби в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях рятувальники залучалися до ліквідації наслідків погодних умов.

Як повідомляє сайт ДСНС, у місті Одеса внаслідок проливного дощу та неспроможності пропуску дощової води в стічній системі мали місце локальні підтоплення 3-х дільниць по вул. Балківська та окремих дільниць по вул. Водопровідна та Адміральському проспекту.

Тимчасово було перекрито рух легкового автотранспорту та громадського транспорту (трамваїв та тролейбусів).

У Приморському районі міста по вул. Дюківська, 8 виникло підтоплення ліфтової шахти 11-ти поверхового житлового будинку. Було проведено відкачування дощової води і не допущено затоплення електророзподільного щита в багатоповерховому будинку.

У с. Олександрівка (м. Чорноморськ) сталося підтоплення двох приватних домогосподарств по вул. Лермонтова та вул. Розвитку.

В смт. Затока Білгород-Дністровського району по вул. Приморська виникло підтоплення підвалів 2-ох приватних домогосподарств.

Внаслідок ускладнення погодних умов о 22:00 сталось аварійне відключення електропостачання в с. Богуново, с. Козлове, Прохорове Іванівського району. О 14:00 аварійна ситуація була ліквідована, електропостачання до населених пунктів відновлено.

У Черкасах 8 листопада співробітники Державної пожежно-рятувальної частини звільнили проїжджу частину на перехресті вулиць Гоголя-Пастерівська від дерева, що впало.

Аналогічні випадки з перекриттям поваленими деревами автошляхів сталися вночі поблизу сіл Сердегівка Шполянського району та Ліпляве Канівського району.

Внаслідок сильних дощових опадів у Черкасах сталося підтоплення кількох ділянок автодоріг.

 
фото УДСНС у Черкаській області

Найбільш складна ситуація склалася на вулиці 30 років Перемоги в районі транспортного кільця на вулиці Олени Теліги. Частина водіїв, які на власний ризик намагалися подолати автівками цю ділянку у брід, врешті заливши двигуни зупинилися.

"Необачних автовласників звільнили рятувальники з аварійно-рятувального загону спеціального призначення та Державної пожежно-рятувальної частини №3 які впродовж години, коли на вулиці був найвищий рівень води, витягли з водного полону у безпечне місце 6 автомобілів", - повідомляє ДСНС.

Аналогічні випадки сталися і на перехресті вулиць Гоголя-Гуржіївська та ділянок по вулиці Пацаєва, де рятувальники надали допомогу 3 автовласникам.

Водночас у Кіровоградській області в м. Олександрія по вул. Чекістів надано допомогу населенню по відкачці дощових вод з присадибних ділянок приватних житлових будинків.

У м. Кропивницький по вул. Волкова було надано допомогу по розпилюванню та прибиранню гілок дерева, яке внаслідок пориву вітру впало перед будинком та заблокувало вхід у під’їзд багатоповерхівки.

Також на вул. Попова пожежно-рятувальний підрозділ за допомогою мотопомпи відкачав воду з двору біля багатоповерхівки. По вул. Салганні Піски м.Кропивницького було надано допомогу по розпилюванню та прибиранню дерева, яке впало на проїжджу частину. По вул. Мінській рятувальники відкачали воду з підтопленої ділянки.

Біля смт Пантаївки Олександрійського району у суботу ввечері надано допомогу по розпилюванню та прибиранню дерева, яке впало на проїжджу частину.

У с. Рівне Новоукраїнського району рятувальники надали допомогу по відкачці води з приватного домоволодіння.

Українська правда

Теми: погода
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