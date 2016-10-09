Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині знайшли тіло поліцейського: попередньо - самогубство

Неділя, 9 жовтня 2016, 18:07

У Житомирській області у лісосмузі між селами виявили тіло чоловіка - працівника поліції.

Про це 9 жовтня повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка надійшло до поліції близько 13.30 9 жовтня. На місці події було встановлено, що загиблий - 29-річний житель с. Нової Романівки, інспектор Новоград-Волинського відділу поліції", -  зазначили в НП.

Попередньо встановлено, що загиблий на грунті побутового конфлікту пішов з дому увечері 7 жовтня та згодом вчинив самогубство, підірвавши гранату.

Триває з’ясування всіх обставин події. 

Українська правда

Теми: Житомирполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Житомир
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
У Житомирі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
Усі новини...
Реклама: