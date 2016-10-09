"Грузинська мрія" Іванішвілі перемагає на виборах у Грузії - 99% бюлетенів

Правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набирає 48,61% голосів виборців на парламентських виборах за підсумками підрахунку 99,41% голосів виборців.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані ЦВК Грузії, станом на вечір 9 жовтня оброблено дані з 3680 виборчих дільниць з 3702.

На другому місці - опозиційна партія "Єдиний національний рух", за яку проголосували 27,04% виборців.

Наразі більше жодна партія або блок не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламента.

Найбільш близькі до подолання бар'єру "Альянс патріотів Грузії", який має, за останніми даними, 4,99% голосів, і партія Іраклія Аласанії "Вільні демократи", у якій 4,59% голосів.

Як зазначає Грузія Online з посиланням на дані ЦВК Грузії, з 22 тбіліських мажоритарних округів у 18-ти відбудеться другий тур.

"Вже підраховано дані з усіх виборчих дільниць в округах. Другі тури пройдуть в ряді округів Мтацміндському, Вакійському, Сабурталінському, Крцаніському, Ісанскому, Самгорському, Чугуретському, Дідубійському і Глданському районах столиці", - йдеться у повідомленні.