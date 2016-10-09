Неділя в АТО: Бойовики стріляли 10 разів у напрямку Донецька та Маріуполя
Неділя, 9 жовтня 2016, 19:59
Протягом неділі бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Як повідомили у прес-службі Міноборони ввечері 9 жовтня, на Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь 8 разів, на Донецькому - двічі.
"Противник здійснив збройні провокації в районі Мар'їнки, Гранітного, Павлополя, використовуючи кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Епіцентром подій залишалося Широкине - тут сили АТО двічі було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122 мм", - зазначили у МОУ.
Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку поблизу Новгородського і Авдіївки українських бійців обстрілювали з БМП, кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї.