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Неділя в АТО: Бойовики стріляли 10 разів у напрямку Донецька та Маріуполя

Неділя, 9 жовтня 2016, 19:59

Протягом неділі бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Як повідомили у прес-службі Міноборони ввечері 9 жовтня, на Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь 8 разів, на Донецькому - двічі.

"Противник здійснив збройні провокації в районі Мар'їнки, Гранітного, Павлополя, використовуючи кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Епіцентром подій залишалося Широкине - тут сили АТО двічі було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122 мм", - зазначили у МОУ.

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку поблизу Новгородського і Авдіївки українських бійців обстрілювали з БМП, кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: АТОДонбасзброяМінські угоди
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