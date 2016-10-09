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Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді

Неділя, 9 жовтня 2016, 20:42
Клімкін про безвізовий: Рішення буде у жовтні-листопаді

Україна матиме позитивне рішення Європи щодо безвізового режиму у жовтні-листопаді. 

Таку думку в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна" ввечері 9 жовтня висловив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Вважаю, що у нас буде позитивне рішення у жовтні-листопаді. Строки залежать від внутрішнього процесу в рамках ЄС. Коли рішення буде працювати фактично  -  думаю, за декілька місяців", - зазначив Клімкін. 

Коментуючи терміни надання Україні безвізу, які повсякчас відтерміновуються, Клімкін пояснив: "Це залежить не від нас, а від того, яким чином Європарламент погодить механізм реагування на міграційні ризики". 

Як відомо, 5 вересня на засіданні Комітету з громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) заслухали доповідачку з українського питання. Вона рекомендувала затвердити пропозицію про внесення України до перелік країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Наприкінці вересня комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за  внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Після голосування у Європарламенті пропозицію щодо українського безвізу має схвалити Рада ЄС.

11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.

Українська правда

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Теми: КлімкінМЗСвізиЄС
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