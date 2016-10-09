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Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим

Неділя, 9 жовтня 2016, 22:53
Клімкін про РФ: можуть знадобитися більш жорсткі заходи, ніж візовий режим

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не виключає, що Україні доведеться вжити щодо Росії "більш жорстких заходів", ніж візовий режим.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу "112 Україна", коментуючи питання щодо можливості введення візового режиму з Росією.

"Я насправді ніколи не виступав проти. Але й питання поставлено невірно. Питання не в тому, візовий режим чи не візовий режим. Я, наприклад, не виключаю, що нам будуть потрібні більш жорсткі заходи, ніж візовий режим", - сказав Клімкін.

"Питання в тому, що це нам дасть, як ми це зробимо, в які терміни, як це буде впливати на наших громадян в окупованому Криму, наших громадян, які перебувають в Росії", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в Росії перебувають мільйони українців.

"Ми розуміємо, що Росія одразу почне шалену кампанію, буде ускладнювати отримання віз, буде пропонувати громадянство, пропонувати багато речей", - припустив Клімкін.

Також, за його словами, при введенні візового режиму Росія потребуватиме більше консульств в Україні для видачі віз.

"А чи потрібно нам взагалі більше російських консульських представництв? У мене в цьому не просто великий сумнів, моя відповідь – ні", - сказав Клімкін.

Як відомо,  після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер ВР Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Рада планувала розглянути впровадження візового режиму з Росією 6 жовтня.  

Українська правда

Теми: КлімкінРосіявізи
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