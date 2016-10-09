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Клімкін хоче, щоб міністри були членами парламенту

Неділя, 9 жовтня 2016, 23:07

Міністр закордонних справ Павло Клімкін виступає за членство міністрів у парламенті.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Я вважаю, що взагалі в перспективі це має бути змінено, і міністри мають бути членами парламенту. Ця система, яка діє зараз, до кінця не відповідає тому, куди ми йдемо", - вважає міністр.

Клімкін також анонсував найближчим часом призначення послів України у багатьох державах.

"Багато послів будуть призначені в наступні тижні. У нас міняються посли і у нас завершується ротація", - сказав він.

Українська правда

Теми: КлімкінВерховна РадаКабінет міністрів
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