Клімкін хоче, щоб міністри були членами парламенту

Міністр закордонних справ Павло Клімкін виступає за членство міністрів у парламенті.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Я вважаю, що взагалі в перспективі це має бути змінено, і міністри мають бути членами парламенту. Ця система, яка діє зараз, до кінця не відповідає тому, куди ми йдемо", - вважає міністр.

Клімкін також анонсував найближчим часом призначення послів України у багатьох державах.

"Багато послів будуть призначені в наступні тижні. У нас міняються посли і у нас завершується ротація", - сказав він.

Українська правда