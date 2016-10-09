Олланд назвав дії РФ у Сирії "військовим злочином"

Дії РФ у Сирії є неприйнятними, через них населення країни стає жертвою військових злочинів, яким буде дано відповідну оцінку під час міжнародного розслідування.

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд в інтерв'ю "Le Quotidien", пише Bloomberg.

За словами глави Франції, він ще не вирішив, чи матиме зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, коли той прибуде у Париж 19 жовтня.

Олланд зазначив, що якби зустрівся із Путіним, сказав би йому про те, що дії РФ у Сирії щодо допомоги режиму Асада та надання йому підтримки військово-повітряних сил РФ, є неприйнятними та "згубними для іміджу Росії".

"Населення там сьогодні є жертвою військових злочинів, і ці дії будуть оцінюватися, в тому числі Міжнародним кримінальним судом", - заявив Олланд.

Як відомо, напередоні на екстренному засіданні Радбезу ООН Росія заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.

"Альтернативна" резолюція РФ по Сирії не набрала необхідної кількості голосів.

Раніше Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією і Сирією про безстрокове розміщення авіагрупи російських збройних сил на території САР.

Держсекретар США Джон Керрі заявляв, що дії Сирії та РФ, які наносять авіаудари по сирійцях, вимагають розслідування як військові злочини.

Українська правда