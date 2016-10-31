В Одесі на вулиці знайшли згорток з тротилом

У Малиновському районі Одеси на вулиці було знайдено пакунок з вибухонебезпечними речовинами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"До чергової частини Хмельницького відділення поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на одній з вулиць Малиновського району м.Одеси виявлено згорток з вибухонебезпечними речовинами", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції і вибухотехніки.

"В ході огляду місця події у поліетиленовому пакунку були виявлені чотири тротилові шашки "ТШ-400" та три шашки "ТШ-200", - відзначили в поліції.

Поліція проводить слідчі дії для встановлення осіб, яким належать вибухові речовини.