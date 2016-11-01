У зоні АТО на блокпосту затримали чоловіка, який перевозив зброю

На блокпосту у Волновасі Донецької області поліція затримала 22-річного жителя Одеси, який намагався провезти на підконтрольну Україні територію арсенал зброї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Під час огляду вантажу водій помітно нервував. Це не залишилося непоміченим поліцейськими. У салоні автомобіля правоохоронці виявили 4 гранати РГД-5, набої калібру 5,45 мм у кількості 63 штук та димову шашку", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, він зберігав боєприпаси як "сувенір".

Вилучені вибухонебезпечні предмети направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. За даний злочин винному загрожує до 7 років позбавлення волі.