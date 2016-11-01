МЗС: Європарламент може внести до порядку денного "безвіз" після 7 листопада

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вважає, що внесення до порядку денного Європейського парламенту розгляду питання можливості введення безвізового режиму України з ЄС може відбутися після 7 листопада.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

Зеркаль заявила, що інститути ЄС можуть вирішити питання про призупинення дії безвізового режиму вже на наступному тижні.

"На наступному тижні заплановано тріалог щодо припинення безвізового режиму - це 7 листопада. І якщо 7 листопада вони прийдуть до компромісного рішення, то після цього з'явиться на порядку денному вже відмітка про розгляд механізму припинення безвізового режиму", - зазначила вона.

За її словами, в МЗС наполягають на тому, щоб питання введення безвізового режиму було винесено на засідання постійних представників - послів країн Європейського Союзу, "щоб по нас було прийнято таке рішення, як по Грузії після чи перед їх виборами".