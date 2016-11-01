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В Італії через землетрус 15 тис людей залишилися без даху над головою

Вівторок, 1 листопада 2016, 03:41

В Італії більше 15 тисяч людей залишилися без житла в результаті найпотужнішого з 1980 року землетрусу в країні.

Про це повідомили італійські власті, передає ВВС.

 Удар стихії припав по декількох містах і селах. Ніхто не загинув, але 20 осіб були поранені, серйозно постраждав район навколо міста Норча.

Багато людей, що залишилися без житла, живуть у родичів і друзів. Як повідомило агентство із захисту населення, воно надає допомогу приблизно 15 тисячам осіб, з яких 10 тисяч поки живуть в наметах і спортивних залах.

Близько 4 тисяч осіб розмістилися в готелях на Адріатичному узбережжі.

Землетрус магнітудою 6,5 балів стався в Італії 30 жовтня.

Нагадаємо, 24 серпня центральну Італію сколихнув землетрус, який, за даними Національного інституту геофізики і вулканології, мав магнітуду 6.0 балів. В результаті нього загинули 293 людини.

Теми: Італія
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