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Відрив Клінтон від Трампа скоротився з 6 до 5% - опитування

Вівторок, 1 листопада 2016, 04:48

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого суперника - республіканця Дональда Трампа на 5%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, опублікованого в понеділок, 31 жовтня.

Опитування проводилося з 26 по 30 жовтня. Близько 44% потенційних виборців заявили, що проголосували б за Клінтон, 39% підтримують Трампа.

За даними минулого щотижневого опитування, результати якого були опубліковані в четвер, 27 жовтня, Клінтон випереджала Трампа на 6%.

Опитування було проведено онлайн в 50 штатах США. У ньому взяли участь 1264 респондентів. Похибка склала 3%.

Теми: КлінтонСША
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