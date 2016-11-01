Фейгін шукає кандидатуру для обміну на Сущенка

Російський адвокат Марк Фейгін приїхав до Києва для вивчення перспективи організації обміну журналіста Романа Сущенка, затриманого в Москві за підозрою в "шпигунстві".

Про це він заявив у понеділок в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє "Укрінформ".

"Я вже зустрічався з деякими людьми, в Раді ось сьогодні зустрічався... Завтра я буду в МЗС, теж буду про це говорити. Але в принципі, я вже говорив, що я іншого шляху як обмін не бачу. Я нікого не хочу обманювати і говорити, що його виправдають або просто так припинять справу за відсутністю складу (злочину) або з будь-яких інших підстав, передбачених у кримінально-процесуальному кодексі, - ні, цього не буде", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, яка перспектива обміну Сущенка.

За словами Фейгіна, звинувачення в шпигунстві, яке інкримінується Сущенку, в Росії є особливо тяжким і "просто так від цього ніхто не відступиться".

При цьому адвокат підкреслив, що у нього склалося враження, що в поданні російської сторони ця ситуація з Сущенком повинна закінчиться обміном на якусь особистість з числа громадян РФ, засуджену в Україні.

Фейгін додав, що не знає, хто може бути тим, на кого Україна може обміняти Сущенка. При цьому російський адвокат сподівається, що під час переговорів з представниками української влади йому вдасться дізнатися, чи є в Україні "співробітники російських спецслужб, може бути вони якісь не публічні зовсім, може бути на Донбасі".

"Але нам, звичайно, важливо, щоб це була якась фігура з зрозумілим минулим і з публічним ім'ям. Тому що згадайте, як було з Ерофеєвиім і Александровим, поки не було таких артикульованих фігур, про які можна було сказати "а ось це російські військовослужбовці", адже нічого до цього моменту не відбувалося. Але там було штучно зроблено свідомо їх публічними, щоб швидше обміняти на Савченко", - пояснив він.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.